بايدن يتلقى لقاح فيروس كورونا اليوم

المصدر: واشنطن - رويترز

يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن تلقي لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (‬كوفيد-19) علانية، اليوم الاثنين، بهدف تعزيز الثقة في أنه آمن قبل توزيعه على نطاق واسع العام المقبل.

وكان بايدن (78 عاما) قد تعهد بجعل مكافحة الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 300 ألف أميركي وأصيب به ما يزيد عن 17 مليونا، أولويته القصوى عندما يتولى الرئاسة في 20 يناير المقبل.

وقال مسؤول في فريق بايدن الانتقالي الأسبوع الماضي إن بايدن سيتلقى جرعة من لقاح "فايزر-بيونتك" اليوم الاثنين بينما ستحصل نائبته المنتخبة كاملا هاريس على اللقاح في الأسبوع التالي.

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