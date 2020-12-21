9 قتلى بانفجار سيارة مفخخة في العاصمة الأفغانية

المصدر: كابول - أ.ف.ب

أسفر انفجار سيارة مفخخة، أمس، استهدف نائباً أفغانياً عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين بجروح، في كابول التي تجد نفسها من جديد هدفاً لهجمات دامية، وفق ما أفادت السلطات الأفغانية.

ومنذ أشهر، تشهد العاصمة الأفغانية تزايداً في مستوى العنف، على الرغم من مفاوضات السلام بين الحكومة وحركة «طالبان»، وأفاد مسؤولون بأن هجوم الأمس استهدف النائب البرلماني، خان محمد وردك، الذي أصيب في الهجوم.

وقال وزير الداخلية، مسعود اندرابي، للصحافيين: «قتل تسعة أشخاص وأصيب 20 آخرون في انفجار السيارة المفخخة»، مضيفاً أن جميع القتلى مدنيون. وحمّل المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، طارق عريان، «إرهابيين» مسؤولية هذا الهجوم الأخير، مشيراً إلى أن بين الضحايا نساء وأطفالاً.

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