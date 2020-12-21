إعصار قوي يخلّف دماراً كبيراً في فيجي

المصدر: ملبورن - رويترز

قالت «الصليب الأحمر» في فيجي، أمس، إن إعصاراً قوياً اجتاح البلاد، أخيراً، سبّب دماراً كبيراً في بعض المناطق، وترك السكان من دون مأوى أو مياه للشرب.

وأعلنت السلطات ارتفاع عدد قتلى الإعصار «ياسا» إلى أربعة، وهو إعصار من الفئة الخامسة.

وقالت المدير العام لـ«الصليب الأحمر»، إليزابيساي روكوتونيداو، إن تقييم الوضع من الجو أظهر أن إقليم بوا في جزيرة فانوا ليفو شمال البلاد، تعرض لأضرار ودمار‭ ‬بنسبة 70% في حين دُمرت جزيرة كيا الصغيرة تماماً، وأضافت أن انقطاع الاتصالات والطقس السيئ يعرقلان تقييم حجم الدمار، فيما أرسلت أستراليا طائرات تابعة للقوات الجوية للمساعدة في رصد المناطق المتضررة، وعرضت تقديم المزيد من المساعدة لفيجي.

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