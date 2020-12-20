مقتل 9 مصابين بـ «كورونا» في حريق بتركيا

المصدر: أنقرة - وكالات

أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، أن حريقاً اندلع في مستشفى بمنطقة غازي عنتاب، جنوب شرق تركيا، أدى إلى مقتل تسعة أشخاص، أمس، جميعهم كانوا يتلقون العلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). واندلع الحريق في قسم العناية المركزة المخصص للمصابين بـ«كوفيد-19» في المستشفى إثر انفجار أنبوب أوكسجين موصول بجهاز للتنفس الاصطناعي. وكان جميع الضحايا يتلقون علاجهم في المستشفى من وباء «كوفيد-19».

ونُقل المصابون الآخرون الذين أصيبوا في الحريق إلى مستشفيات أخرى في المنطقة.

وقال وزير الصحة التركي قبل زيارة مقررة للمنطقة: «نشعر بحزن عميق إزاء هذا الحادث المأساوي».

وسجلت تركيا أكثر من 1.9 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأكثر من 17600 وفاة.

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