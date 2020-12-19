حريق مأساوي يقتل 9 مصابين بـ"كورونا" في تركيا

المصدر: انقرة - أ ف ب

أعلن وزير الصحة التركي أن حريقًا اندلع في مستشفى بمنطقة غازي عنتاب، جنوب شرق تركيا، أدى إلى مقتل تسعة أشخاص، اليوم السبت، جميعهم كانوا يتلقون العلاج من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

واندلع الحريق في قسم العناية المركزة المخصص للمصابين بكوفيد-19 في المستشفى إثر انفجار أنبوب أكسجين موصول بجهاز التنفس الصناعي. وكان جميع الضحايا يتلقون علاجهم في المستشفى من وباء كوفيد-19.

ونُقل المصابون الآخرون الذين أصيبوا في الحريق إلى مستشفيات أخرى في المنطقة.

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة قبل زيارة مقررة للمنطقة: "نشعر بحزن عميق إزاء هذه الحادث المأساوي".

وسجلت تركيا أكثر من 1,9 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد وأكثر من 17,600 وفاة.

وشددت تركيا القيود السارية في نهاية نوفمبر مع فرض حظر تجول كامل خلال عطلة نهاية الأسبوع وجزئي خلال الأسبوع لمواجهة الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بكوفيد-19.

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