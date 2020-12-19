رئيس وزراء سلوفاكيا يدخل حجراً صحياً بعد إصابته بـ «كورونا»

المصدر: براتسلافا - د.ب.أ

أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا، إيجور ماتوفيتش، أمس، أن نتيجة اختباره للكشف عن فيروس كورونا جاءت إيجابية، لينضم إلى صفوف من مسؤولين حكوميين أصيبوا بالفيروس، واضطروا للدخول في حجر صحي.

وأعلن ماتوفيتش عن إصابته على صفحته على «فيس بوك». وخلال الساعات السابقة على ذلك، أعلن بالفعل العديد من أعضاء الحكومة أنهم سيدخلون في حجر صحي، بعد احتمال إصابتهم بالفيروس بسبب اختلاطهم برئيس الوزراء.

ولايزال من غير المعروف مدى تسبب ماتوفيتش في انتشار المرض.

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