السعودية تطلق حملة التطعيم ضد فيروس «كورونا»

المصدر: الرياض - وام

أطلقت السعودية، أمس، المرحلة الأولى من حملة التطعيم بلقاح فيروس «كورونا» المستجد، التي تستهدف الذين تجاوزوا سن 65 عاماً، والعاملين في المهن الأكثر عرضة للعدوى.

وقال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، بعد تلقيه جرعة من اللقاح في مركز للتطعيم في الرياض أمس: «اليوم بداية انفراج الأزمة»، ولفت إلى وجود مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة.

وتجري حملة التطعيم في المملكة على ثلاث مراحل، تشمل الأولى المواطنين والمقيمين الذين تجاوزوا سن الـ65، وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى بأمراض مزمنة، بينما ستشمل المرحلة الثانية فئة الذين تجاوزوا 50 عاماً.

أما المرحلة الثالثة فستفتح الباب أمام جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

وكانت السعودية أجازت قبل أسبوع استخدام لقاح «فايزر ـ بيونتك».

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