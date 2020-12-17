اعتقال سعوديَّين بعد فيديو إطلاق النار في مكة المكرمة

لقطة من فيديو انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي للحادث.

المصدر:
  • متابعات - الإمارات اليوم
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أعلنت السلطات السعودية اعتقال شخصين ظهرا في مقطع فيديو يظهر أحدهما يطلق النار في الهواء من رشاش فيما الثاني يصور ذلك.

وأعلنت شرطة منطقة مكة أن الفيديو المتدوال على وسائل التواصل يتعلق بمواطنين سعوديين في العقد الثالث من العمر.

ويظهر الفيديو شخصا يطلق النار بينما آخر بجانبه يقوم بتوثيق ذلك.

وقالت السلطات إن الاجراءات النظامية بحقهما اتخذت من أجل إحالتهما على النيابة العامة.

 

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