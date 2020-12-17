اعتقال سعوديَّين بعد فيديو إطلاق النار في مكة المكرمة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت السلطات السعودية اعتقال شخصين ظهرا في مقطع فيديو يظهر أحدهما يطلق النار في الهواء من رشاش فيما الثاني يصور ذلك.

وأعلنت شرطة منطقة مكة أن الفيديو المتدوال على وسائل التواصل يتعلق بمواطنين سعوديين في العقد الثالث من العمر.

ويظهر الفيديو شخصا يطلق النار بينما آخر بجانبه يقوم بتوثيق ذلك.

وقالت السلطات إن الاجراءات النظامية بحقهما اتخذت من أجل إحالتهما على النيابة العامة.

#شرطة_منطقة_مكة:

إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر فيه شخصين يطلق أحدهما النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، بينما يقوم الآخر بتوثيق ذلك ونشره فقد تم القبض عليهما وهما مواطنين في العقد الثالث

.. جرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى فرع #النيابة_العامة. pic.twitter.com/YXNWMOEYhz — إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) December 17, 2020

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