نائب الرئيس الأمريكي سيتلقى لقاح كورونا غدا وبايدن الأسبوع المقبل
قال البيت الأبيض إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي سيتلقى لقاحا للوقاية من كوفيد-19 غدا الجمعة في حدث عام.
وذكر مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب إن من المتوقع أن يتلقى جو بايدن اللقاح في وقت قريب قد يكون الأسبوع المقبل.
وذكر مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب إن من المتوقع أن يتلقى جو بايدن اللقاح في وقت قريب قد يكون الأسبوع المقبل.
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