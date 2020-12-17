نائب الرئيس الأمريكي سيتلقى لقاح كورونا غدا وبايدن الأسبوع المقبل

المصدر:
  • الإمارات اليوم - أ ف ب
التاريخ:
قال البيت الأبيض إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي سيتلقى لقاحا للوقاية من كوفيد-19 غدا الجمعة في حدث عام.
وذكر مسؤول في الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي المنتخب إن من المتوقع أن يتلقى جو بايدن اللقاح في وقت قريب قد يكون الأسبوع المقبل.
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