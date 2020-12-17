السيسي يعلق على إصابة ماكرون بكورونا

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على إصابة نظيرة الفرنسي إيمانويل ماكرون بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال السيسي في منشور عبر حسابات التواصل الاجتماعي "خالص تمنياتي بالتعافي والشفاء العاجل للرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، والذي يقود بلاده بقوة في مواجهة أزمة جائحة كورونا".

وتابع السيسي في منشوره "أؤكد مساندة مصر لجهود فرنسا في العمل على الحد من انتشار الفيروس، وأؤكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي في مجابهة هذا الوباء... حفظ الله جميع شعوب العالم".

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت، اليوم الخميس، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سوف يخضع للعزل الصحي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

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