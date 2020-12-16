ملك البحرين حمد بن عيسى يتلقى لقاح "كورونا"

بادر الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، بأخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

وقال الملك، وفق وكالة أنباء البحرين الرسمية، «إن الله قد حبانا بالمملكة بمجتمع واعٍ، حرص على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصادرة من الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في استطاعة المملكة الحد من انتشاره في المجتمع». وأعرب الملك عن شكره وتقديره لكل الكوادر الوطنية العاملة في الصفوف الأمامية من كل مؤسسات الدولة والمتطوعين الذين قدموا أروع صور العطاء والإخلاص من أجل تحقيق الأهداف الموضوعة لعودة الحياة الطبيعية كما يتمناها الجميع.

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