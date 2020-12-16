سورية تسجّل أعلى عدد إصابات يومية بـ «كورونا»

المصدر: دمشق - د.ب.أ

سجلت وزارة الصحة السورية أعلى نسبة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، بتسجيلها 136 حالة جديدة خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن إجمالي الإصابات بالفيروس في سورية ارتفع إلى 9302، وأشارت إلى تسجيل شفاء 56 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 4432. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل وفاة 12 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 530.

ولمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا في سورية، قررت الحكومة، أول من أمس، فرض ارتداء الكمامة للمراجعين والعاملين في المؤسسات العامة ولمستخدمي وسائل النقل الجماعي بمختلف أنواعها ومرتادي الأسواق والمحال التجارية.

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