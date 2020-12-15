سورية تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بـ"كورونا"

المصدر: دمشق - وكالات

سجلت وزارة الصحة السورية، أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) بلغت 136 حالة جديدة خلال 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن إجمالي الإصابات بالفيروس في سورية ارتفع إلى 9302، وأوضحت أنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 530.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل شفاء 56 حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 4432.

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