عبدالله بن زايد يلتقي نائب رئيس الوزراء الروسي

المصدر: موسكو - وام

التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي نائب رئيس وزراء في جمهورية روسيا الاتحادية بوري إيفانوفيتش بوريسوف.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في موسكو، العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية، بالإضافة إلى سبل دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

كما ناقشا تطورات الأوضاع في المنطقة وبحثاً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات وجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة ونتطلع في ظل الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين إلى تعزيزها وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

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