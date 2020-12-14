الإمارات ترحب برفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب

المصدر: أبوظبي – وام

رحبت دولة الإمارات بقرار الولايات المتحدة الأميركية رفع اسم جمهورية السودان من القائمة الاميركية للدول الراعية للإرهاب.

وقدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها التهنئة إلى السودان وشعبه الشقيق على هذه الخطوة التي تنهي سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية التي تعرض لها السودان، وتسهم في تعزيز أمن السودان واستقراره ورخائه، وبما يحقق تطلعات وآمال شعبه في التنمية والازدهار والاستقرار.

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