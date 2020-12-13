البحرين توافق على تسجيل اللقاح الصيني المضاد لكورونا

المصدر: المنامة - رويترز

أعلنت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين، اليوم الأحد، موافقتها على التسجيل الرسمي للقاح مضاد لفيروس كورونا من إنتاج شركة سينوفارم الصينية للأدوية.



ولم يحدد البيان أي لقاح هو الذي تمت الموافقة عليه من بين اللقاحين اللذين تنتجهما شركة سينوفارم، لكنه استشهد ببيانات من المرحلة الثالثة للتجارب السريرية التي أظهرت "فعالية اللقاح بنسبة 86 بالمئة ضد الإصابة بفيروس كورونا".

وذكر البيان أن "البحرين قد شاركت في التجارب السريرية للقاح ضمن حملة من أجل الإنسانية، حيث شارك أكثر من 7700 متطوع في تجارب المرحلة الثالثة. كما سبق وأن أجازت الهيئة الاستخدام الطارئ للقاح".



وفي العاشر من الشهر الجاري قالت البحرين إنها ستوفر لقاح فيروس كورونا بالمجان لجميع المواطنين والمقيمين. وأجازت المملكة هذا الشهر الاستخدام الطارئ للقاح فايزر-بيونتك المضاد لكورونا.

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