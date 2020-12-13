3000 إصابة جديدة بـ «كورونا» في اليابان للمرة الأولى

المصدر: طوكيو - رويترز

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن اليابان سجلت، أمس، أكثر من 3000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، للمرة الأولى في يوم واحد، مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة في فصل الشتاء.

وأضافت الهيئة أن إجمالي الإصابات الجديدة بلغ 3041، وأعلنت طوكيو عاصمة اليابان والمدينة الأكبر في البلاد، تسجيل 621 حالة إصابة جديدة خلال 24 ساعة.

وفي حين كانت اليابان بعيدة تماماً عن التفشي الهائل الذي شهدته الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا، إلا أن العدوى تفاقمت مع حلول فصل الشتاء، لاسيما في مناطق مثل جزيرة هوكايدو الشمالية.

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