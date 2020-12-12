الحكومة الأميركية تطلب 200 مليون جرعة من لقاح "موديرنا"

المصدر: واشنطن - رويترز

قالت شركة موديرنا إن الحكومة الأميركية ستحصل على 100 مليون جرعة إضافية من لقاح الشركة المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ومن المتوقع تسليمها في الربع الثاني من عام 2021 إذا أجيز.

وقالت الشركة المطورة للقاح إن الحكومة الأميركية طلبت في المجمل 200 مليون جرعة حتى الآن. وأضافت أنه سيتم تسليم نحو 20 مليون جرعة في الطلبية الأولى بحلول نهاية ديسمبر الجاري، والباقي في الربع الأول من عام 2021.

وأبرمت الولايات المتحدة في أغسطس الماضي اتفاقية مع شركة موديرنا للحصول على 100 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 المحتمل بمبلغ 1.5 مليار دولار مع خيار تأمين 400 مليون جرعة إضافية.

ومن المقرر أن تعقد لجنة من المستشارين الخارجيين لإدارة الأغذية والعقاقير الأميركية اجتماعا في 17 ديسمبر الجاري لمناقشة طلب موديرنا الحصول على تصريح بالاستخدام الطارئ للقاح.

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