ألمانيا ستسمح بعمليات الترحيل إلى سورية اعتباراً من يناير

المصدر: برلين ■أ.ف.ب

أكدت ألمانيا أنها ستسمح مجدداً، بعمليات الترحيل إلى سورية التي تدمرها الحرب، اعتباراً من 2021، في حال اعتبروا أنهم يشكلون تهديداً للأمن الألماني، حسبما أعلن مسؤول في وزارة الداخلية، أمس.

وقال وزير الدولة بوزارة الداخلية، هانس يورغ أنغيلكه، للصحافيين، إن «الحظر العام على الترحيل (إلى سورية)، ستنتهي مدته في نهاية هذا العام».

وأضاف: «الذين يرتكبون جرائم، أو يسعون وراء أهداف إرهابية لإلحاق أذى خطير بدولتنا وشعبنا، يجب أن يغادروا البلاد، وسيغادرون».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news