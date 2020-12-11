وزير الصحة الأميركي: سنقر لقاح فايزر خلال أيام

المصدر: واشنطن - رويترز

قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي أليكس أزار، اليوم، إن الولايات المتحدة ستقر استخدام لقاح شركة فايزر الواقي من كوفيد-19 في غضون أيام، وإنه سيجري تطعيم المجموعة الأولى ربما الاثنين أو الثلاثاء.

وأضاف الوزير في تصريحات لقناة (إيه.بي.سي) التلفزيونية أن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أبلغت الشركة بأنها تعتزم المضي قدما صوب ترخيص منتجها.

وتابع أن الإدارة الأمريكية ستعمل أيضا مع الشركة لشحن اللقاح.

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