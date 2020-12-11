كيف تحول «البط الأصفر» إلى رمز ثوري في تايلاند؟

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أصبح البط الأصفر العملاق القابل للنفخ مشهداً بارزاً في التظاهرات المنادية بالديمقراطية في تايلاند، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكان المتظاهرون قد جلبوا الحيوانات المطاطية المبتسمة إلى مسيرة في 17 نوفمبر للسخرية من السلطات التي كانت قد أقامت متاريس محصّنة على الطرق المؤدية إلى البرلمان في تايلاند، لمنع المتظاهرين من الوصول إلى هناك.

وكان المتظاهرون قد استخدموا البط المطاطي الأصفر الكبير الذي جلبوه إلى التظاهرات كنوع من المزاح، ثم استخدموها كدروع موقتة.

وبعد أن ظهرت صور للبط المطاطي وقد فرغ منه الهواء وصار ملوثاً بالمواد الكيميائية، أصبحت هي أبطال التظاهرات.

وفي تايلاند، غالباً ما يرتبط اللون الأصفر باحترام الملك، ولكن بشكل رمزي حاول المتظاهرون استعادة اللون الأصفر للشعب، في «ثورة البط المطاطي».

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