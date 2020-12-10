المغرب يؤكد "استئناف العلاقات الدبلوماسية في أقرب الآجال" مع إسرائيل

المصدر: الرباط - وكالات

أكد المغرب اليوم الخميس "استئناف العلاقات الدبلوماسية" مع إسرائيل "في أقرب الآجال" ووصف قرار واشنطن الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية المتنازع عليها بـ"الموقف التاريخي".

وقال الملك محمد السادس أثناء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، "استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الديبلوماسية في أقرب الآجال" مع الدولة العبرية، وفق ما جاء في بيان صادر عن الديوان الملكي. وأعرب العاهل المغربي عن شكره لترامب على اعترافه بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية معتبراً أنه "موقف تاريخي" و"دعم صريح ومطلق".

وقال الديوان الملكي المغربي، اليوم، إن الولايات المتحدة ستفتح قنصلية في الصحراء الغربية للتأكيد على اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على تلك المنطقة.

وأضاف أن العاهل المغربي أبلغ الرئيس الاميركي بأن المغرب ينوي تسهيل الرحلات المباشرة للسائحين الاسرائيليين من وإلى المغرب.

وفي كلمة متلفزة، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاتفاق ووصفه بأنه "تاريخي"، مشيراً إلى تسيير "رحلات مباشرة" قريبا بين البلدين، و"شكر" رئيس العاهل المغربي على "العلاقة الحارة" بين البلدين.

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