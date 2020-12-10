ترامب: اتفاق إسرائيل والمغرب على إقامة علاقات دبلوماسية

المصدر: متابعات – سمير سعيد

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن المملكة المغربية وإسرائيل اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بوساطة أميركية.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "يوم تاريخي آخر.. اتفق صديقانا العظيمان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

وأضاف "لقد وقعت اليوم إعلاناً يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء. إن اقتراح المغرب الجاد والواقعي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020

وقال مسؤول أميركي كبير إن ترامب توصل للاتفاق في مكالمة هاتفية اليوم الخميس مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ويقول الإعلان الذي وقعه ترامب إن أميركا تعتقد بأن إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية ليس خيارا واقعيا لحل الصراع.

وحث البيت الأبيض أطراف الصراع في الصحراء الغربية على الدخول في مناقشات دون إبطاء على أساس خطة المغرب للحكم الذاتي كإطار للتفاوض.

وقال المستشار البارز في البيت الأبيض جاريد كوشنر، لوكالة "رويترز": "سيقوم الطرفان بإعادة فتح مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب على الفور وبنية فتح سفارتين. سيعزز الطرفان التعاون الاقتصادي بين الشركات الإسرائيلية والمغربية".

وتابع قائلاً: "حققت الإدارة (الأميركية) اليوم خطوة تاريخية أخرى. الرئيس ترامب أبرم اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل في رابع اتفاق من نوعه بين إسرائيل ودولة عربية في غضون أربعة أشهر".

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