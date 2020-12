ترامب: اتفاق إسرائيل والمغرب على إقامة علاقات دبلوماسية

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، أن المملكة المغربية وإسرائيل اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بوساطة أميركية.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر": "يوم تاريخي آخر.. اتفق صديقانا العظيمان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

وأضاف "لقد وقعت اليوم إعلاناً يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء. إن اقتراح المغرب الجاد والواقعي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East!