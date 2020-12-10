الحجرف يشيد بجهود السعودية لاستكمال ترتيبات تنفيذ "اتفاق الرياض"

المصدر: الرياض - وام

أشاد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالجهود التي بذلتها السعودية لاستكمال جميع الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع تنفيذ "اتفاق الرياض" الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي وأسفرت عن التوافق على تشكيل الحكومة لتضم 24 وزيرًا من مختلف المكونات السياسية.

ورحب الحجرف باستيفاء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق، والتوافق على إعلان الحكومة المشكلة فور اكتمال تنفيذ الشق العسكري خلال أسبوع لتجاوز العقبات القائمة، وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة لجميع أعمالها من عدن وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.

وشدد الحجرف على دعم المجلس لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

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