أكثر من 3 آلاف وفاة بكورونا في يوم واحد في أميركا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أحصت الولايات المتحدة، الأربعاء، أكثر من ثلاثة آلاف وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، وهي أعلى حصيلة يومية منذ أبريل، بالإضافة إلى أكثر من 220 ألف إصابة جديدة، حسب إحصاء جامعة جونز هوبكنز.

وكانت السلطات الصحية تتوقع هذه الزيادة بعد التنقّلات التي قام بها ملايين الأميركيّين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر على الرغم من الدّعوات التي وُجّهت إليهم لملازمة منازلهم.

سجّلت ولاية كاليفورنيا لوحدها أكثر من ثلاثين ألف إصابة جديدة بكورونا الأربعاء، وهو رقم قياسيّ لولاية في يوم واحد.

في المجموع، أصيب أكثر من 15 مليون شخص بكوفيد-19 في الولايات المتحدة منذ بدء الجائحة. وتوفي نحو 290 الفا في البلاد من جراء الفيروس.

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