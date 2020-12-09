عون يدعو إلى تفعيل العمل القضائي في لبنان

المصدر: بيروت - د.ب.أ

دعا الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، أمس، إلى ضرورة تفعيل العمل القضائي، وطالب بالإسراع في النظر بالقضايا العالقة أمام المحاكم.

وقال عون، خلال لقائه أمس رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، وأعضاء المجلس في قصر بعبدا الرئاسي، إن «دور القضاء أساسي في مكافحة الفساد، وملاحقة المرتكبين، إضافة إلى كونه الملاذ الأخير للمواطنين بحثاً عن العدالة، وإحقاقاً للحق، وحفظاً للحقوق».

وطالب عون الجسم القضائي بـ«عدم التأثر بالحملات السياسية والإعلامية التي تستهدف بعض القضاة، مع التشديد خصوصاً على عدم حصول تجاوزات أثناء ممارستهم لعملهم».

وعرض عون، خلال الاجتماع، الأوضاع القضائية وعمل المحاكم، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

يذكر أن القضاء في لبنان هو سلطة مستقلة بحسب الدستور، ويعاني بطئاً في المحاكمات.

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