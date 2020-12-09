الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في تيغراي الإثيوبية «يزداد تأزماً»

المصدر: جنيف - أ.ف.ب

أعلن المتحدث باسم المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، بابار بالوش، أمس، أن الأزمة الإنسانية في منطقة تيغراي الإثيوبية، حيث يحول الوضع الأمني دون إغاثة السكان «تزداد تأزماً».

وقال من جنيف خلال المؤتمر الصحافي نصف الأسبوعي للأمم المتحدة «من المهم أن تكون المنظمات الإنسانية قادرة على مساعدة الأفراد بسرعة، بالتوافق مع القواعد العالمية للإنسانية، والحياد، وعدم الانحياز، والاستقلالية العملانية».

وأضاف «للأسف حتى الآن لم يتأمن هذا الممر»، مضيفاً أن المنظمة لم تتمكن منذ شهر من الوصول إلى اللاجئين الإريتريين الـ96 ألفاً في تيغراي.

وتابع أن المفوضية التي تفتقر إلى معلومات آنية عن هذه المنطقة، حصلت على معلومات مفادها أن هؤلاء اللاجئين نزحوا إلى قطاعات أخرى في تيغراي، أو عبروا الحدود مع السودان، على غرار الإثيوبيين الـ49 ألفاً الذين فروا أيضاً من المعارك.

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