أمير الكويت يعيد تعيين الشيخ صباح الخالد الصباح رئيساً للوزراء

المصدر: الكويت - د.ب.أ

أصدر أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمراً أميرياً، أمس، بتعيين الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیساً لمجلس الوزراء.

ووفق الأمر الأميري، الذي أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، یكلف الشیخ صباح بترشیح أعضاء الوزارة الجدیدة، وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعیینهم.

وطالب البيان رئیس الوزراء بتنفیذ الأمر وإبلاغه لمجلس الأمة، ویعمل به من تاریخ صدوره وینشر في الجریدة الرسمیة.

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