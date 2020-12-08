الإمارات تثمّن جهود الكويت والمساعي الأميركية نحو تعزيز التضامن الخليجي

المصدر: عواصم - وكالات

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أمس، أن بلاده تثمّن جهود الكويت، والمساعي الأميركية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وشدد على أن الإمارات تؤكد أن علاقات مجلس التعاون مع مصر ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة.

وقال قرقاش على حسابه الرسمي في «تويتر»: «تثمّن الإمارات جهود الكويت الشقيقة، والمساعي الأميركية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيّرة، وبالنيابة عن الدول الأربع، وتؤكد على أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة».

وفي وقت سابق، أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، عن تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب الكويت لحل الأزمة الخليجية، وذلك في أول تعليق رسمي.

وأكد حافظ على تقدير مصر لجهود الكويت المبذولة، «لرأب الصدع العربي، وتسوية الأزمة الناشبة منذ سنوات عدة بين قطر ودول الرباعي العربي، في إطار الدور المعهود للكويت، وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية».

وأضاف «نأمل أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كل أسباب هذه الأزمة، ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه».

وأشار إلى أن مصر «تؤكد في هذا المقام أنه، انطلاقاً من مسؤولياتها ووضعها، فإنها تضع دائماً في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي».

• مصر تأمل أن تسفر المساعي عن حل شامل.

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