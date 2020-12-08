القوات البرية السعودية ونظيرتها الأميركية تطلقان مناورات "مخالب الصقر 2"

المصدر: الرياض - وام

أطلقت القوات البرية السعودية بمشاركة القوات الأميركية مناورات التمرين المشترك (مخالب الصقر 2 / 2020) بالمنطقة الشمالية الغربية للمملكة.

تأتي المناورات امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البرية السعودية ونظيرتها من القوات الأميركية وتهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.

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