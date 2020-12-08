مقتل 40 إرهابياً في مصر

المصدر: القاهرة - د ب أ

أعلن الجيش المصري اليوم الثلاثاء مقتل 40 إرهابياً شديدي الخطورة، في عمليات عسكرية بسيناء مؤخرا.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه تم خلال الفترة من الأول من سبتمبر وحتى الثامن من ديسمبر تنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل 40 "تكفيرياً شديدي الخطورة" فى سيناء، كما تم القبض على 12 "فرداً تكفيريا" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وذكر البيان أنه تم أيضا تدمير 437 وكرا وملجأً ومخزنا للمواد المتفجرة. كما كشف البيان عن إحباط محاولة تهريب كميات من الأسلحة من الحدود الغربية، وتدمير 21 عربة دفع رباعي محملة بالأسلحة والذخائر.

ولفت البيان إلى أنه "نتيجة للأعمال القتالية، نال شرف الشهادة والإصابة اثنين من الضباط وأربعة من ضباط الصف والجنود".

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