مطالبات بتعيين وزير أميركي من أصول إفريقية

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

قالت عضوة مجلس النواب الأميركي، كارين باس، إنه ينبغي على إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن أن ترشح أميركياً من أصول إفريقية لشغل منصب واحد على الأقل من المنصبين الوزاريين الكبيرين الباقيين.

وأضافت: «سيكون الأمر عظيماً إذا فعل ذلك بالنسبة لمنصب وزير الدفاع»، بحسب ما نقلت عنها وكالة بلومبرغ للأنباء.

وكان بايدن قد اختار شخصين لشغل منصبين من المناصب الأربعة الكبرى، وهما أنتوني بلينكن لمنصب وزير الخارجية، وجانيت يلين لمنصب وزير الخزانة.

وقالت باس إنه يتعين على بايدن أن ينظر في اختيار أشخاص من أصول إفريقية للمنصبين الآخرين، وهما منصب النائب العام ووزير الدفاع.

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