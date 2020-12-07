الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على تركيا

المصدر: بروكسل - رويترز

أجرى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، تقييماً لأسس فرض عقوبات على تركيا بسبب نزاع على الغاز في البحر المتوسط ​​قبل أن يقرر زعماء الاتحاد في قمة ستعقد يومي 10 و11 ديسمبر الجاري ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم بفرض إجراءات عقابية.

وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس إن أعضاء الاتحاد الأوروبي كافة اتفقوا اليوم الاثنين على أن تركيا لم تُحدث تحولا إيجابيا بعيدا عن سياستها الخاصة بالتنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط. وأكد تلك الرؤية دبلوماسيون في الاتحاد.

وقال ديندياس للصحافيين وهو يغادر الاجتماع: "تم التعبير بوضوح عن أنه يجب أن يكون هناك رد على تركيا".

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