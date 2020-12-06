إندونيسيا تتسلم 1.2 مليون جرعة من اللقاح الصيني المضاد لـ"كورونا"

المصدر: جاكرتا - رويترز

أعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أن بلاده تسلمت أول شحنة من لقاحات فيروس كورونا من الصين، اليوم الأحد، مع استعداد الحكومة لإطلاق برنامج تطعيم جماعي.

أضاف في إفادة صحافية على الإنترنت أن بلاده تلقت 1.2 مليون جرعة من لقاح شركة سينوفاك بيوتيك الصينية الذي يخضع لتجارب في إندونيسيا منذ أغسطس الماضي.

وتابع أن الحكومة تتوقع استلام 1.8 مليون جرعة أخرى أوائل يناير المقبل.

وأوضح الرئيس الإندونيسي أنه من المتوقع أن تتسلم بلاده أيضاً في الشهر الجاري شحنات مواد خام لإنتاج 15 مليون جرعة، ومواد لإنتاج 30 مليون جرعة أخرى الشهر المقبل.

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