مسؤول: الولايات المتحدة قد تبدأ استخدام لقاح "فايزر" الجمعة

المصدر: واشنطن - د ب أ

قال عضو اللجنة الاستشارية للقاحات التابعة لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، جيمس هيلدريث، إنه قد يتم البدء في تطعيم السكان في الولايات المتحدة باللقاح الذي طوره تحالف شركتي "فايزر-بيونتك" ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحلول يوم الجمعة المقبل، وذلك في حال الحصول على ترخيص باستخدام اللقاح من جانب الإدارة، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضاف هيلدريث في مداخلة مع برنامج "ويك إند توداي" الذي تبثه شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية أنه من المقرر أن تصوت اللجنة خلال اجتماعها الخميس المقبل على الاستخدام الطارئ للقاح، وذلك بعد مراجعة البيانات من شركة فايزر.

وتابع هيلدريث: "إذا قرر مفوض إدارة الغذاء والدواء الموافقة على استخدام اللقاح في ذلك اليوم الذي يتم فيه التصويت، فمن الممكن أن تبدء عملية التطعيم في جميع أنحاء البلاد في وقت مبكر من يوم الجمعة الذي يليه".

وتأتي تصريحات هيلدريث في الوقت الذي تشهد فيه جميع الولايات الأميركية تزايدا حادا في حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا.

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