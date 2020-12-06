إجمالي وفيات «كورونا» في إيران يتجاوز الـ 50 ألفاً

المصدر: طهران ■رويترز

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أمس، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تجاوز الـ50 ألفاً، أمس، في حين ارتفعت حالات الإصابة إلى أكثر من مليون حالة، رغم تباطؤ معدلات انتقال العدوى في البلد الأكثر تضرراً بالفيروس في الشرق الأوسط. وأعيد افتتاح بازار طهران الكبير، ومراكز التسوق، والعديد من المؤسسات الأخرى، بعد إغلاق دام أسبوعين، وذلك في أعقاب تراجع الإصابات بنسبة 10%، على مدى الأيام الماضية. وذكر التلفزيون أن المسؤولين حذروا من أن الوضع لايزال «هشاً»، في طهران والمدن الأخرى، التي انتقلت من حالة التأهب القصوى الخاصة بالفيروس والمميزة باللون الأحمر إلى المستوى البرتقالي الأقل خطورة. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، تسجيل 12181 إصابة بالفيروس، خلال 24 ساعة، ما رفع العدد الإجمالي إلى مليون و28986.

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