مصر: حبس رئيس "جهينة" 15 يوماً بتهمة تمويل الإرهاب

المصدر: القاهرة - د ب أ

قررت جهات التحقيق في مصر، اليوم السبت، حبس رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية المصرية، رجل الأعمال صفوان ثابت، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بـ"تمويل الإرهاب والانضمام إلى جماعة إرهابية".

وخضع ثابت للتحقيقات في حضور محاميه وواجهته جهات التحقيق بالاتهامات المنسوبة إليه.

يذكر أنه في أغسطس 2015، أصدرت لجنة قضائية مشكلة من وزارة العدل قرارًا بالتحفظ على أموال وممتلكات رئيس شركة جهينة بسبب "صلاته بجماعة الإخوان الإرهابية".

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