انطلاق حملة التطعيم ضد "كورونا" في موسكو

المصدر: موسكو - د ب أ

انطلقت في العاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت، حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلقاح "سبوتنيك V" في المستوصفات، وفتحت حتى الآن 70 عيادة للتطعيم، وستفتح 100 أخرى حتى نهاية العام.

وسيكون التطعيم في المرحلة الأولى مخصصا للفئات الأكثر تعرضا للخطر من العاملين في التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في المدينة، بحسب قناة "أر تي" الروسية.

كان عمدة موسكو سيرغي سوبيانين أعلن أمس الجمعة أن 5 آلاف شخص سجلوا طلباتهم إلكترونيا لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا في المدينة خلال الساعات الخمس الأولى بعد فتح باب التسجيل.

وتعد موسكو أكبر بؤرة لفيروس كورونا في روسيا، حيث بلغ عدد الإصابات أمس الجمعة 6868 ، تليها مدينة بطرسبرغ، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة 3700.

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