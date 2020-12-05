منح مؤسسَيْ «بيونتيك» جائزة الاستدامة الألمانية لتطويرهما لقاحاً لـ «كورونا»

المصدر: دوسلدورف - د.ب.أ

حصل مؤسسا شركة «بيونتيك» الألمانية للأدوية الحيوية، أوجور شاهين وأوزليم توريشي، على جائزة فخرية من جائزة الاستدامة الألمانية، تكريماً لتطويرهما لقاح «بيونتيك /‏‏ فايزر» ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وأسس الزوجان الطبيبان الشركة التي طورت اللقاح مع شركة الأدوية «فايزر» الأميركية. وتُعقد آمال كبيرة على هذا اللقاح في مواجهة الجائحة. وحصل شاهين على الدكتوراه في كولونيا. وولدت توريشي في ألمانيا، وحصلت على الدكتوراه في مدينة هومبورج بولاية زارلاند، وكلاهما متخصص في الطب البشري.

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