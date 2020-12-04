الأمير هاري يلمح إلى أن مرض «كوفيد-19» عقاب من الطبيعة

المصدر: لندن - رويترز

ألمح الأمير البريطاني هاري إلى أن جائحة فيروس «كورونا» عقاب من الطبيعة، ودعا إلى مزيد من الإجراءات لمعالجة تغير المناخ.

وتحدث الأمير خلال حوار حول البيئة مع الرئيس التنفيذي لمنصة لبث الأفلام الوثائقية عن المناخ.

وقال هاري: «قال لي أحدهم في بداية الوباء، يبدو الأمر كما لو أن الطبيعة الأم قد دفعتنا للانعزال بسبب سوء السلوك، لنتفكر في ما اقترفناه».

وأضاف: «ذكرني ذلك بالتأكيد بمدى ارتباطنا جميعاً، ليس كأشخاص فحسب، بل من خلال الطبيعة، نحن نأخذ الكثير منها ونادراً ما نرد الكثير».

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