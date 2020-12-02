البرلمان الإيراني يطالب برفع مستويات تخصيب اليورانيوم

المصدر: طهران - د.ب.أ

صادق البرلمان الإيراني، أمس، على قانون يلزم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية برفع مستويات تخصيب اليورانيوم. ويتضمن القانون إلزام المنظمة بإنتاج ما لا يقل عن 120 كيلوغراماً من اليورانيوم بمستوى تخصيب 20% سنوياً، في منشأة فوردو، وتخزينه خلال شهرين من بدء اعتماد هذا القانون.

وتضمن القانون أنه بعد ثلاثة أشهر من سن هذا القانون، إذا لم تعد العلاقات المصرفية الإيرانية في أوروبا، وكمية مشترياتها من النفط من إيران إلى الظروف الطبيعية والمرضية، فإن الحكومة ملزمة بوقف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الحكومة أبلغت البرلمان بأن هذه الخطوة التشريعية ليست ضرورية ولا بناءة، ولن تعود على الشعب بفائدة تُذكر، فيما أبدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عدم تفهمها للقرار.

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