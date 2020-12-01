استبدال جولة التفاوض بين لبنان وإسرائيل بـ «جلسة خاصة»

المصدر: بيروت - وكالات

قال مصدر عسكري لبناني إن لبنان تبلّغ رسمياً من الجانب الأميركي بتأجيل جولة المفاوضات غير المباشرة، غداً، مع إسرائيل، بشأن ترسيم الحدود البحرية، وسيتم استبدال الجولة بجلسة خاصة، بين الوسطاء الأميركيين وكل طرف على حدة، في خطوة جاءت بعد سجالات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.

وأوضح المصدر أن الدبلوماسي الأميركي، جون ديروشر، الذي يضطلع بدور الميسّر في الجلسات، سيحضر إلى بيروت في موعد الجلسة، التي كانت مقررة في قاعدة تابعة لقوات الأمم المتحدة في منطقة الناقورة الحدودية، مضيفاً أنه سيتم استكمال النقاشات، ومحاولة إيجاد أرضية مشتركة.

وعقد لبنان وإسرائيل ثلاث جولات من المفاوضات غير المباشرة منذ الشهر الماضي، برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news