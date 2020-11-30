13 قتيلا على الأقل في حادث سير مروع في باكستان

المصدر: إسلام أباد - أ ف ب

قضى 13 شخصا على الأقل في اصطدام حافلة ركاب صغيرة بأخرى، ما أدى إلى اندلاع النيران فيهما في ولاية البنجاب وسط باكستان الإثنين، حسبما أعلنت الشرطة.

وأتت النيران على الحافلتين بعدما انفجرت عبوة غاز كانت مثبتة على إحداهما، في الحادث الذي وقع في مدينة نارنغ ماندي شمال لاهور.

وقال المتحدث باسم الشرطة منذور حسين لوكالة "فرانس برس" إن "بين القتلى سبعة أشخاص من أسرة واحدة".

وأضاف أن "أربعة منهم احترقوا لدرجة تعذر فيها التحقق من هوياتهم".

وذكر تقرير للشرطة اطلعت عليه "فرانس برس" أن احدى الحافلتين كان تقل مشاركين في حفل زفاف.

وألقى التقرير بالمسؤولية على سائق الحافلة الذي كان مسرعا في القيادة، فيما قال مسؤول في فرق الانقاذ إن الضباب أيضا تسبب بالحادث.

ونقل 16 شخصا إلى المستشفى غالبيتهم في حالة حرجة.

ولباكستان سجل مروع من حوادث السير الدامية لأسباب عدة منها سوء حالة الطرق وعدم صيانة المركبات والقيادة المتهورة.

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