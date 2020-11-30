إدانة رئيس كوريا الجنوبية السابق تشون دو هوان بتهمة القذف والذم

المصدر: سول - د ب أ

حُكم على رئيس كوريا الجنوبية السابق تشون دو هوان اليوم الاثنين، بالسجن لعدة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة القذف والذم.

واتُهم الديكتاتور السابق (89 عاماً) في مايو 2018 بتهمة القذف والذم بحق الكاهن الكاثوليكي والناشط الديمقراطي السابق تشو تشول هيون، المعروف أيضاً باسم تشو بي أوه، الذي توفي في عام 2016- ووصفه عن طريق خطأ بالكاذب في مذكراته التي نشرت في عام 2017.

ووفقاً لرواية تشو، فقد رأى طلقات نارية كانت تستهدف عمداً المدنيين من طائرات مروحية عندما ت قمع مظاهرات عام 1980 في يوانغ جو.

وحكمت محكمة يوانغ جو المحلية على تشون بالسجن ثمانية أشهر مع وقف التنفيذ لمدة عامين.

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