رقم قياسي لإصابات «كورونا» في إندونيسيا

المصدر:
  • جاكرتا - وكالات
التاريخ:

سجلت إندونيسيا 6267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أمس، في زيادة يومية قياسية في الإصابات بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات به في البلاد إلى 534266، حسب ما أظهرت البيانات التي نشرها فريق العمل المكلف بمتابعة تطورات مرض «كوفيد-19».

وتمثل هذه ثالث أعلى حصيلة قياسية خلال أسبوع في إندونيسيا.

وأظهرت البيانات 169 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 16815.

 

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