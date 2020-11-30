رقم قياسي لإصابات «كورونا» في إندونيسيا

المصدر: جاكرتا - وكالات

سجلت إندونيسيا 6267 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أمس، في زيادة يومية قياسية في الإصابات بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات به في البلاد إلى 534266، حسب ما أظهرت البيانات التي نشرها فريق العمل المكلف بمتابعة تطورات مرض «كوفيد-19».

وتمثل هذه ثالث أعلى حصيلة قياسية خلال أسبوع في إندونيسيا.

وأظهرت البيانات 169 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات 16815.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news