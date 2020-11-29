ترامب: سأواصل الطعن في نتائج الانتخابات.. ورأيي لن يتغير

المصدر: واشنطن - رويترز

قال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه قد يجد صعوبة في إحالة مزاعمه بشأن "تزوير الانتخابات الرئاسية" إلى المحكمة العليا لنظرها، لكنه أكد إصراره على مواصلة الطعن في النتائج.

وعبر ترامب عن شكوكه في نجاح استراتيجيته القضائية مع تراجع آماله في قلب نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر التي فاز بها جو بايدن.

وأضاف في مقابلة عبر الهاتف مع فوكس نيوز: "المشكلة هي أنه من الصعب إحالتها إلى المحكمة العليا".

وذكر ترامب أنه سيواصل الطعن على نتائج الانتخابات، وقال: "رأيي لن يتغير خلال ستة أشهر".

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