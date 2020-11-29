ارتفاع حصيلة "المذبحة الجماعية" في نيجيريا إلى 110 قتلى

المصدر: أبوجا - وكالات

أعلن المنسق الإنساني للأمم المتحدة في نيجيريا إدوارد كالون، في بيان له، اليوم الأحد، أن مسلحون على دراجات نارية شنوا هجوماً عنيفاً على مزارعون رجال ونساء في قرية كوشوبي بشمال شرق نيجريا، وقتلوا 110 أشخاص وأصابوا عدداً كبيراً آخر.

وقبيل صدور بيان الأمم المتحدة عن حصيلة القتلى، قال المسؤولون النيجيريون أن 43 مزارعاً ذبحوا في حقول الأرز، على يد تنظيم «بوكو حرام» الإرهابي.

ودان الرئيس النيجيري محمد بخاري في بيان له «مقتل هؤلاء المزارعين الكادحين على أيدي إرهابيين»، مضيفا: «البلد كله مجروح جرّاء أعمال القتل الوحشية».

ووقع الهجوم في حقل لزراعة الأرز على بعد نحو 10 كيلومترات من مايدوغوري، المدينة الرئيسية في ولاية بورنو. وقتل الشهر الماضي 22 مزارعاً في حقولهم في منطقة غير بعيدة عن تلك المدينة.

ووقع «المذبحة الجماعية» تزامناً مع انتخابات ممثلين ومستشارين إقليميين للدوائر ال27 في ولاية بورنو. وتم تأجيل هذه الانتخابات عدة مرات منذ عام 2009، نظرا إلى أن «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» في غرب إفريقيا ضاعفا الهجمات الدموية وباتا يسيطران على جزء من الأراضي.

أبوجا - أ. ف. ب

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