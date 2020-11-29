تنظيم إرهابي يذبح 43 مزارعاً في نيجيريا

المصدر: نيجيريا - أ ف ب

قام عناصر من تنظيم "بوكو حرام" الإرهابي بذبح 43 مزارعاً على الأقل كانوا يعملون في حقول الأرز في مدينة مايدوغوري في شمال شرق نيجيريا وأصابوا ستة آخرين بجروح.

وأدان الرئيس النيجيري محمد بخاري في بيان مقتل هؤلاء المزارعين الكادحين على أيدي إرهابيين، مضيفا: "البلد كله مجروح من جراء هذه الاغتيالات غير المعقولة".

والضحايا هم عمال من ولاية سوكوتو الواقعة في شمال غرب نيجيريا، على بعد نحو ألف كيلومتر، وتوجّهوا شرقا بحثا عن العمل.

والشهر الماضي ذبح مقاتلو بوكو حرام في هجومين منفصلين 22 مزارعا كانوا يعملون في حقول زراعية في مايدوغوري.

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