إدارة ترامب تمهد لـ «إعدامات» قبل تنصيب بايدن

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

تمهد إدارة الرئيس الأميركي، المنتهية ولايته دونالد ترامب، الطريق لأساليب إضافية لإعدام السجناء الصادرة بحقهم أحكام إعدام.

وأفادت وثيقة، نشرت في السجل الاتحادي الأميركي، بأن وزارة العدل تضع اللمسات الأخيرة، على التغييرات التي ستسمح للولايات باستخدام جميع الطرق القانونية، لتنفيذ أحكام الإعدام في الولاية التي أصدرت حكم الإعدام، وستصبح التغييرات سارية المفعول في 24 ديسمبر المقبل.

ويتم تنفيذ معظم أحكام الإعدام باستخدام الحقن القاتل، لكن قوانين بعض الولايات توفر بدائل. ففي ولايتَيْ مسيسيبي وأوكلاهوما، يتم السماح باستخدام الغاز والصعق الكهربائي والرمي بالرصاص.

وتخطط وزارة العدل الأميركية للعديد من عمليات الإعدام الاتحادية للمدانين، قبل أن يتم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، في 20 يناير المقبل.

ويرفض بايدن، وهو ديمقراطي، عقوبة الإعدام، لكن ترامب الجمهوري أعاد تطبيق عمليات الإعدام على المستوى الاتحادي.

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