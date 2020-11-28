أحرق رجلاً وقطع رأس آخر.. جريمة مروعة لـ"داعش" في إندونيسيا

المصدر: جاكرتا - وكالات

قتل إرهابيون مرتبطون بتنظيم "داعش" الإرهابي، أربعة رجال مسيحيين بطريقة وحشية، أحدهم بقطع رأسه وآخر بإحراقه حياً في قرية نائية في جزيرة سولاويزي في إندونيسيا، حسبما أعلنت السلطات.

وأوضحت الشرطة أن مرتكبي الجريمة كانوا مسلحين بسيوف وأسلحة نارية، وقاموا بقتل أربعة رجال وأضرموا النار في ستة منازل في قرية ليمبانتونغوا بوسط الجزيرة، بما في ذلك منزل كانت تقام فيه صلاة وشعائر دينية.

وقال قائد الشرطة المحلية يوجا برياهوتاما، إن الإرهابيون ينتمون إلى إحدى الجماعات التي بايعت "داعش"، وذكرت السلطات أن أحد الضحايا قتل طعنا، بينما قطع رأس الثاني، وقتل الثالث ذبحاً لكن لم يكتمل قطع رأسه، والرابع احترق حياً في منزله.

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